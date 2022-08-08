Алсу впервые прокомментировала свою четвертую беременность

Верные поклонники певицы Алсу заметили, что она давно не появляется в свете, не участвует в шоу, не дает концертов и прекратила гастроли.

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При этом в социальных сетях звезда выкладывает свои фотографии исключительно в свободных платьях — ровно таких, в каких ходят беременные женщины, пытающиеся скрыть свое особенное положение.

Ну а если учесть тот факт, что Алсу никогда не любила балахонов, то мысль у почитателей о возможной беременности артистки напросилась буквально сама собой. С вопросом об этом к ней обращаются многочисленные фолловеры в Интернете. И певица сдалась — впервые отреагировала на слухи.

«Уже даже свободное удобное платье нельзя надеть, чтобы в чем-то не заподозрили», — написала Алсу в микроблоге.

При этом поклонники обратили внимание, что факт беременности знаменитость прямо не опровергла.