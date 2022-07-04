Алсу покуражилась в лимонном жакете с прорезями на плечах, а потом блеснула в платье в рубчик

Алсу показала несколько актуальных образов на лето. Пританцовывая в кадре, жена бизнесмена Яна Абрамова примерила ультрамодный монохромных лимонный костюм с брюками палаццо и жакетом с прорезями на плечах.

Певица умело стянула талию, сделав акцент на стройности. Кто бы мог подумать, что у артистки есть трое детей. Со своими дочками-подростками Сафиной и Микеллой поп-дива выглядит как ровесница. Вместе с мужем певица также воспитывает сына Рафаэля.

Еще одним стильным образом в копилке Алсу стало васильковое платье в рубчик. Наряд, который походил на водолазку-лапшу с рукавами «летучая мышь» имел отсыл к диско 80-м.

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