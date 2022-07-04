Алсу покуражилась в лимонном жакете с прорезями на плечах, а потом блеснула в платье в рубчик

Алсу показала несколько актуальных образов на лето. Пританцовывая в кадре, жена бизнесмена Яна Абрамова примерила ультрамодный монохромных лимонный костюм с брюками палаццо и жакетом с прорезями на плечах.
Певица умело стянула талию, сделав акцент на стройности. Кто бы мог подумать, что у артистки есть трое детей. Со своими дочками-подростками Сафиной и Микеллой поп-дива выглядит как ровесница. Вместе с мужем певица также воспитывает сына Рафаэля.
Еще одним стильным образом в копилке Алсу стало васильковое платье в рубчик. Наряд, который походил на водолазку-лапшу с рукавами «летучая мышь» имел отсыл к диско 80-м.
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Алсу примерила лимонный костюм с жакетом с прорезями на плечах и покрасовалась в платье в рубчик. Фото: личный архив
«Яркий цвет всегда поднимает настроение! Какой лук понравился?» — обратилась певица к фолловерам.
Ранее историк моды Александр Васильев похвалил поп-диву за то, что та придерживается главного модного правила — между телом и одеждой должно быть расстояние. Алсу не носит платья в облипку и экстравагантные луки. Каждый ее образ продуман до мелочей, за что певицу считают иконой стиля.