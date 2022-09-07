Аллу Пугачеву ждут «стресс, разборки и заговоры»: она уже жалеет о своем возвращении

Ясновидящая Мирелла Гасанова заявила о том, что на самом деле Алла Пугачева разочарована своим возвращением на Родину и жалеет, что приехала. Напомним, певица вернулась в Россию после полугодового отсутствия, во время которого она жила то в Израиле, то в Латвии вместе с мужем и детьми. И вот теперь она снова здесь, но возвращение подарило ей совсем не те эмоции, какие ожидались.

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«Она будто жалеет, что вернулась. Для нее приезд в Москву — это стресс, разборки и заговоры против нее. Ничего хорошего не вижу», — приводит слова ясновидящей издание РИА ФАН со ссылкой на Prozvezd.

Гасанова подчеркнула: в свете последних событий Пугачева потеряла многих своих друзей. Среди отечественных звезд, оставшихся на Родине, некоторые открыто ее осуждают.