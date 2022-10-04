Аллу Пугачеву хотят лишить звания народной артистки после ее слов о рабах и холопах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР после ее резких высказываний. Милонов подчеркнул, что это сложный, но важный и знаковый шаг.
«Это сложный, тяжелый шаг, на который нужно пойти. Потому что тем, кто открещивается от нашей страны, надо облегчить жизнь. Чтобы ничего их не тяготило. Она взяла и перечеркнула все, что было. Одной фразой, по сути, все уничтожила. Поэтому какая она народная артистка? Никакая. Алла Борисовна должна быть лишена этих званий. Ее прошлое было достойно этого звания, а от нынешнего она отказалась сама. Бывшая народная артистка. Я попытаюсь это инициировать. Нужно это официально документально оформить», — высказался депутат Виталий Милонов.
Виталий Милонов. Фото: Global Look Press
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Напомним, Алла Пугачева была удостоена высокого звания народной артистки СССР в 1991 году.
По материалам «Абзаца».