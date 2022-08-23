Аллу не спутать ни с кем: Пугачеву, появившуюся в Риге с капюшоном на голове, окружили фанаты

В минувшие выходные певица Алла Пугачева впервые за долгое время вышла в свет одна, без мужа Максима Галкина.
Примадонна приехала из Юрмалы в Ригу, чтобы посетить премьеру фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
Для появления на публике Алла Пугачева выбрала максимально неброский наряд. Вероятно, звезда не хотела привлекать излишнего внимания к своей персоне.
Алла Пугачева облачилась в темное платье в пол с поясом на талии, а на голову надела капюшон от него.
Но маскировка Алле Пугачевой не удалась. Поклонники ее узнали и тут же обступили. Алла Борисовна уделила им минуту своего драгоценного внимания.
Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети
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Напомним, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин находится на гастролях в Польше и не может сопровождать свою именитую супругу. Компанию Алле Борисовне в Риге составила певица Лайма Вайкуле.