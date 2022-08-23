Аллу не спутать ни с кем: Пугачеву, появившуюся в Риге с капюшоном на голове, окружили фанаты

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Напомним, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин находится на гастролях в Польше и не может сопровождать свою именитую супругу. Компанию Алле Борисовне в Риге составила певица Лайма Вайкуле.