«Аллу Борисовну жалко по-человечески»: Май Абрикосов из «Дома-2» переживает из-за отъезда Пугачевой в Израиль

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, ведет свой телеграм-канал.
В нем звезда телестройки комментирует значимые события последнего времени. Высказался Май Абрикосов и по поводу отъезда некоторых знаменитостей на фоне происходящего в мире из России.
Май Абрикосов дал понять, что решение многих знаменитостей сменить Россию на заграницу его не трогает. Он привел целый список фамилий звезд, отъезд которых его по-настоящему потрясет. В перечне есть и Алла Пугачева, которая уже несколько месяцев живет с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой в Израиле.
«Если Никита Михалков сбежит, Константин Эрнст, Дмитрий Борисов, Андрей Малахов, Гарик Мартиросян, Николай Дроздов и прочие уважаемые мной персоны, то я буду потрясен. О них можно было бы сказать «покинули». потому что, на мой взгляд, представляют собой культурную ценность. Сюда же я хотел бы отнести и Ивана Урганта, но он уже, вроде, сбегал, — разочарование года. Раньше, думая об Урганте, я улыбался и восхищался, а теперь только цыкаю и покачиваю головой с сожалением. И Аллу Борисовну жалко по-человечески», — написал в телеграм-канале Май Абрикосов.
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