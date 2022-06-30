«Аллу Борисовну жалко по-человечески»: Май Абрикосов из «Дома-2» переживает из-за отъезда Пугачевой в Израиль

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, ведет свой телеграм-канал.

В нем звезда телестройки комментирует значимые события последнего времени. Высказался Май Абрикосов и по поводу отъезда некоторых знаменитостей на фоне происходящего в мире из России.

Май Абрикосов дал понять, что решение многих знаменитостей сменить Россию на заграницу его не трогает. Он привел целый список фамилий звезд, отъезд которых его по-настоящему потрясет. В перечне есть и Алла Пугачева, которая уже несколько месяцев живет с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой в Израиле.