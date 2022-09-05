«Аллу Борисовну используют кто как может»: журналист оценил перспективы набросившейся на Михалкова Пугачевой

На днях Алла Пугачева решила дать ответ Никите Михалкову. Примадонна опубликовала в своей соцсети кадры из его фильма «Раба любви» и задалась вопросом, куда делся режиссер.
Известный обозреватель Михаил Дряшин считает, что вся история получилась «пошлой и глупой».
«Кажется, Аллу Борисовну много лет используют кто как может. А она считает, что это по любви. Как бы последняя «подстава» не стала для нее фатальной, окончательно превратив в рабу, не знаю даже и чего», — написал Дряшин для «Абзаца».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Алла Пугачева заявила, что вернулась в Россию для того чтобы навести порядок в головах и «набить морду одному человеку».