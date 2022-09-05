«Аллу Борисовну используют кто как может»: журналист оценил перспективы набросившейся на Михалкова Пугачевой

На днях Алла Пугачева решила дать ответ Никите Михалкову. Примадонна опубликовала в своей соцсети кадры из его фильма «Раба любви» и задалась вопросом, куда делся режиссер.

Известный обозреватель Михаил Дряшин считает, что вся история получилась «пошлой и глупой».