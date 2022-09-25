«Аллочка будто специально доказывает всем, что ей весело»: известная блогерша приложила Пугачеву, появившуюся в гостях у Николаева

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев в своих соцсетях поделился снимком, на котором запечатлел Аллу Пугачеву в окружении друзей.

Примадонна на фото излучает искреннюю радость и выглядит, как девочка. Она стройна, облачена в мини-платье с акцентом на талии и легинсы.

Судя по всему, Алла Пугачева, давно не видевшая своих друзей, по причине жизни за границей, была явно вдохновлена встречей с ними.