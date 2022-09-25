«Аллочка будто специально доказывает всем, что ей весело»: известная блогерша приложила Пугачеву, появившуюся в гостях у Николаева

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев в своих соцсетях поделился снимком, на котором запечатлел Аллу Пугачеву в окружении друзей.
Примадонна на фото излучает искреннюю радость и выглядит, как девочка. Она стройна, облачена в мини-платье с акцентом на талии и легинсы.
Судя по всему, Алла Пугачева, давно не видевшая своих друзей, по причине жизни за границей, была явно вдохновлена встречей с ними.
Алла Пугачева в компании друзей. Фото: соцсети
На слишком сияющую Аллу Борисовну обратила внимание популярная блогерша Лена Миро.В своем телеграм-канале она отчитала Примадонну за неуместное в нынешней ситуации поведение.
«Непонятно, зачем Игорь Николаев показал нам Аллу в лосинах. Мало того, что самопровозглашенная Примадонна одета по молодежной моде 80-х, так еще и светится вся от радости. Нет, хорошее настроение -- это, наверное, неплохо. Вот только уместно ли им светиться на публику?
Вот у того же Игоря Крутого на фото -- невеселый вид. Зато Аллочка будто специально доказывает всем, насколько ей весело. Уместность -- наверное, это то, чего Алла Борисовна лишена напрочь. Быть уместной ситуации -- проблема Пугачевой. То ногой дверь автомобиля пинает, то вдруг требует признать ее кем-то, то вот теперь -- с улыбкой до ушей», - высказалась Лена Миро.
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