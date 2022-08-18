«Аллергия - молодец. Он – большая умничка»: Лолита в Крыму представила своего «сына»

По словам Лолиты, сейчас она сможет спеть все, кроме оперы. По ее словам, Аллергия – молодец. «Он - большая умница», - заявила Лолита.

Как добавила исполнительница, ее «сынок» умеет чувствовать партнера, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Лолита Милявская стала одной из главных звезд фестиваля «Таврида». При этом на репетиции она устроила скандал из-за плохо настроенной аппаратуры.