«Аллергия - молодец. Он – большая умничка»: Лолита в Крыму представила своего «сына»

Певица Лолита Милявская во время фестиваля «Таврида» представила начинающего певца из Курса Илью Евсюкова, которого все знают, как Илья Аллергия.
«Аллергия, сынок, иди сюда! Это явный панк, а я предложила ему исполнить совсем другой жанр. Боялась, ведь он никогда не работал в поп-музыке. Но человек пробует, артист должен уметь все. Я тоже когда-то говорила, что не буду петь шансон, а потом взяла и спела».
По словам Лолиты, сейчас она сможет спеть все, кроме оперы. По ее словам, Аллергия – молодец. «Он - большая умница», - заявила Лолита.
Как добавила исполнительница, ее «сынок» умеет чувствовать партнера, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что Лолита Милявская стала одной из главных звезд фестиваля «Таврида». При этом на репетиции она устроила скандал из-за плохо настроенной аппаратуры.