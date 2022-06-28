Аллегрова назвала выпад Рубальской в ее сторону «женскими разборками»

70-летняя Ирина Аллегрова считает, что слитое Ларисой Рубальской старое видео с ней показало истинное отношение поэтессы к певице. При этом знаменитость заметила, что она по-прежнему с уважением относится к автору ее песни «Угонщица».

Напомним, Рубальская обнародовала в Сети кадры с Аллегровой, на которых у нее требуют исполнить бессменный хит «Угонщица». Звезда не выдерживает этой настойчивости и уходит. Потом артистка вернулась на сцену под аплодисменты зрителей. Но в Сети этот ролик разошелся со словами, что Аллегрову «прогнали».

Этим кадрам на самом деле несколько лет, ну и ничего такого не произошло на самом деле. Рубальская потом убрала это видео со своей странички, объяснив, что не знала предыстории. Однако осадочек у людей остался.

«Я удивлена, конечно, что Лариса Рубальская выложила вырванный из контекста фрагмент в соцсеть — зачем? Тем более, она прекрасно знает, что концерт продолжился своим чередом», — сказала Аллегрова.

Певица заметила, что сама никогда не вступает ни в какие публичные перепалки. А этот конфликт назвала «женскими разборками», посчитав, что Рубальская обнажила так свои обиды и чувства.

Источник: МК.ru

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