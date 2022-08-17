«Алле нужна новая, молодая кровь!»: в России Пугачевой нашли красивую замену Галкину (видео)

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что время Максима Галкина рядом с Аллой Пугачевой истекло. Пора искать нового, более молодого парня.

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Шутка ли — юмористу уже 46 лет, через 4 года это уже 50! Таких возрастных мужчин рядом с Примадонной народ не помнит.

«Алле нужна новая, молодая кровь! Она не может сидеть дома, как того хочет Галкин! Она принадлежит народу и должна петь!» — сказал Гоген Солнцев и предложил свою кандидатуру на роль новой пассии Примадонны, а также человека, который будет петь дуэтом.