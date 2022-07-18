«Алла закончила свою карьеру»: композитор Зацепин – о покинувшей страну Пугачевой

Автор множества хитов Аллы Пугачевой, композитор Александр Зацепин в своем новом интервью высказался об уехавшей из страны Примадонне. Маэстро предполагает, что она рано или поздно приедет назад.

«Многие уехали, потому что боялись, что у них не будет выступлений. К сожалению, Алла закончила свою карьеру, да и я сам заканчиваюсь, но думаю, что она вернется», - рассказал композитор «Собеседнику».

Сам Зацепин уезжать не собирается, хотя давно имеет недвижимость в Швейцарии. Он продолжает работать в свои 96 лет и заканчивать карьеру пока не собирается.

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Напомним, Пугачева улетела весной из России с мужем Максимом Галкиными и детьми-двойняшками в Израиль. Затем они перебрались в Юрмалу. До сих пор на родину она не вернулась.