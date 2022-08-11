«Алла в кроссовках при невысоком росте!»: Пугачева в дорогом трикотаже умело лепит стройные ножки

Алла Пугачева щегольнула с двойняшками Гарри и Лизой на побережье в Юрмале. Пока муж Примадонны шоумен Максим Галкин в отъезде, она проводит уикенд с детьми на пляже. Имиджмейкер Лариса Тимиряева для сайта Teleprogramma.pro дала модную оценку аутфиту певицы, заметив его сильные стороны.

Так, при своей небольшом росте Примадонна сумела визуально вытянуть силуэт, примерив трикотажный кардиган в пол. А брюками в облипку певица умело подчеркнула стройность ног.

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