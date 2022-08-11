«Алла в кроссовках при невысоком росте!»: Пугачева в дорогом трикотаже умело лепит стройные ножки

Алла Пугачева щегольнула с двойняшками Гарри и Лизой на побережье в Юрмале. Пока муж Примадонны шоумен Максим Галкин в отъезде, она проводит уикенд с детьми на пляже. Имиджмейкер Лариса Тимиряева для сайта Teleprogramma.pro дала модную оценку аутфиту певицы, заметив его сильные стороны.
Так, при своей небольшом росте Примадонна сумела визуально вытянуть силуэт, примерив трикотажный кардиган в пол. А брюками в облипку певица умело подчеркнула стройность ног.
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«Алла Борисовна в модном черно-белом контрасте. Это беспроигрышный вариант, поскольку это такое столкновение света и тени, которого не даст ни одно контрастное цветовое сочетание. Поэтому оно всегда делает образ ярким и эффектным без капли цвета.
Очень грамотная игра с корректирующими техниками. Алла Борисовна в удобных кроссовках при невысоком росте, но силуэт визуально удлинен Вверх — за счет кепи и вертикали, которую создает, распахиваясь при движении, кардиган. Эта вертикаль и вытягивает и стройнит плюс за счет завышенной талии, удлиняет ноги», — уточнила имиджмейкер.
«Кардиган не просто делает образ, но и добавляет модного градуса, поскольку трикотаж на пике моды. Эффект усиливает контраст инь и ян, который помогает подчеркнуть женственность ненавязчиво. Этим приемом умело пользуются француженки. Так что street-style-образ Аллы Борисовны не только модный и эффектный, но и презентабельно демонстрирует ее достоинства», — добавила стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.