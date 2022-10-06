Алла с детьми только вернулась, а он сбежал: Галкин* и Пугачева вновь расстались

Пародист Максим Галкин* вышел на связь в соцсети впервые после воссоединения с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой.
Правда, он дал понять, что вновь не вместе с семьей. Не успели супруга и близнецы вернуться к отцу, как тот улетел от них на курорт.
Максим Галкин* в микроблоге поделился видео, на котором запечатлен в Испании, в городе Марбелья.
«Лунная дорожка! Я в замечательной Марбелье уже, в Испании! Красота, воздух, покой — прелесть! Всем большой привет», — сказал он в кадре.
Поклонники были удивлены. Они надеялись увидеть совместные кадры Максима Галкина* и его детей. Но нет. Шоумен вынужден зарабатывать деньги, гастролируя по всему миру.
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Напомним, отъезд Аллы Пугачевой с детьми Гарри и Лизой в Израиль на днях подтвердила подруга Примадонны Любовь Аксенова. Алла Пугачева больше месяца провела в России, но затем предпочла отправить к мужу.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.