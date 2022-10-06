Алла с детьми только вернулась, а он сбежал: Галкин* и Пугачева вновь расстались

Пародист Максим Галкин* вышел на связь в соцсети впервые после воссоединения с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой.

Правда, он дал понять, что вновь не вместе с семьей. Не успели супруга и близнецы вернуться к отцу, как тот улетел от них на курорт.

Максим Галкин* в микроблоге поделился видео, на котором запечатлен в Испании, в городе Марбелья.