Алла Пугачева впервые высказалась по поводу происходящих в мире событий

Популярная вокалистка, 73-летняя Алла Пугачева впервые за полгода позволила себе высказаться по поводу событий, происходящих в мире.

Примадонна сделала то, чего от нее давно ждали поклонники. Алла Пугачева высказала свою позицию.

А поводом для громкого заявления, появившегося в это воскресенье, 18 сентября, в ее микроблоге, стало признание Максима Галкина* иноагентом.

Алла Борисовна попросила Минюст РФ зачислить в ряды иноагентов и ее.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева», - написала Алла Пугачева в микроблоге.

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Напомним, о том, что Максима Галкина причислили к иноагентам, стало известно в минувшую пятницу, 16 сентября.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.