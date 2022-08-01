Алла Пугачева в Юрмале стала выглядеть шикарно

Алла Пугачева привыкла слышать от мужа шоумена Максима Галкина только комплименты. Молодой избранник щедро одаривает Примадонну цветистыми признаниями в любви, утверждая, что такую красавицу, как его жена он еще не встречал. Певица, в свою очередь, кокетливо млеет под влюбленными взглядами Максима Галкина, стараясь, как говорится поддерживать марку.

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Похоже Юрмальский воздух пошел Алле Борисовне на пользу. Так, шоумен Максим Галкин показал свою вторую половинку в таком виде, в котором она щеголяет перед ним каждый день. Минимум макияжа, никаких фильтров и фотошопа - певица предстала естественной в своей природной красоте. В этом подписчиков заверил сам шоумен, словно требуя от фанатов признания того, что Алла Пугачева стала выглядеть шикарно. И с этим сложно поспорить.