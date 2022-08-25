Алла Пугачева в Латвии встречает столетие своей мамы

На данный момент Примадонна находится в Латвии. Она предпочитает не комментировать происходящие в мире события. При этом уже к началу сентября Пугачева обещала приехать в Россию

Скорее всего, сейчас Примадонне не совсем по себе. Поклонники искренне верили ее словам. Считали певицей из народа, но теперь не совсем ясно, сохранит ли Примадонна это высокое звание. Слова — это одно, а поступки — совсем другое, сообщает «АиФ».

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Напомним, что дети Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина должны пойти в школу в России в третий класс. Приедут ли они в нашу страну в самое ближайшее время — вопрос, который пока открыт.