Алла Пугачева собирается вернуться в Россию

Похоже, Алла Пугачева в скором времени приедет в Россию. Об этом, по словам музыкального критика Сергея Соседова, рассказал известный латвийский композитор Раймонд Паулс.

По мнению Соседова, вернувшись на родину, Пугачева вряд ли вернется к творческой деятельности. Он убежден: карьера певицы завершилась для Аллы Борисовны еще в 90-х годах.

Однако Соседов также подчеркивает, что у Пугачевой есть право вернуться. По поводу Максима Галкина музыкальный критик сказал, что его в Москве ожидают лишь мелкие корпоративы.

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Впрочем, бедствовать звездной паре не придется: заработанных ими денег с лихвой хватит до конца жизни, приводит слова Соседова издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».