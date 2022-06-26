Алла Пугачева сняла парик на вилле в Израиле, показав состояние своих волос

Лиза Галкина показала, как ее именитая мама выглядит без фирменного начеса и накладных кудрей. 73-летняя Алла Пугачева покрасовалась на вилле в Израиле без парика, щегольнув своими волосами. Артистка блеснула отутюженными локонами с челкой на весь лоб.

При этом певица мало походила на себя из-за непривычных гладких локонов и отсутствия объема на голове. Зато, как говорится, все свое. Певица улыбалась дочке, козыряя в мини-шортиках словно вчерашняя выпускница.