Алла Пугачева сняла парик на вилле в Израиле, показав состояние своих волос

Лиза Галкина показала, как ее именитая мама выглядит без фирменного начеса и накладных кудрей. 73-летняя Алла Пугачева покрасовалась на вилле в Израиле без парика, щегольнув своими волосами. Артистка блеснула отутюженными локонами с челкой на весь лоб.
При этом певица мало походила на себя из-за непривычных гладких локонов и отсутствия объема на голове. Зато, как говорится, все свое. Певица улыбалась дочке, козыряя в мини-шортиках словно вчерашняя выпускница.
Алла Пугачева без парика щегольнула своими тонкими волосами с челкой. Фото: личный архив
Алла Пугачева вместе с семьей живет на вилле в «израильской Рублевке». Этот дом звездной чете любезно предоставил старший брат шоумена Максима Галкина - Дмитрий. Кстати, в сентябре юморист собирается дать концерт в Новой Зеландии.
Вот только Примадонна сказала, что вернется в подмосковный замок в деревне Грязь к началу учебного года. Все-таки двойняшкам Гарри и Лизе нужно пойти в гимназию. Пока они учились дистанционно. Дети Пугачевой соскучились и по замку, и по школе.
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