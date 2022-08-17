Алла Пугачева решила воспользоваться барокамерой, пойдя по стопам Майкла Джексона

Не так давно Примадонна сделала дорогую покупку в Интернете. Барокамера обошлась ей в три миллиона рублей. Правда, из-за сложностей с международными доставками барокамера до сих пор в Москве и ждет свою хозяйку на складе.

Поклонники Примадонны отмечают, что барокамера сейчас звезде просто необходима. Морщинки и уставший вид выдают возраст Аллы Борисовны.

Любопытно, что всего полгода назад Пугачева после новых омолаживающих процедур выглядела как минимум лет на двадцать моложе своего паспортного возраста, сообщает «Комсомольская правда».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что в столице Алла Пугачева должна появиться в начале сентября. Ее дети Гарри и Лиза пойдут в третий класс в Первой московской гимназии.