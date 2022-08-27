Алла Пугачева пояснила журналистам, зачем вернулась в Россию

Также певица пояснила, что 1 сентября Лиза и Гарри обязательно пойдут в школу, сообщают «Известия». Добавим, что обучение во 2 классе они завершали дистанционно, так как в феврале с родителями были в Израиле.

Несмотря на слухи, что именно там за границей Примадонна присмотрела для них школу, малыши продолжат обучаться в престижной гимназии, которая находится недалеко от деревни Грязь, где они живут.