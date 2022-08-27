Алла Пугачева пояснила журналистам, зачем вернулась в Россию

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Так как в молодости она регулярно гастролировала, теперь ей нравится посвящать себя семье. По словам артистки, она наверстывает упущенное. Вместе с мужем Максимом Галкиным артистка растит двойняшек Лизу и Гарри. В этом году пара устроила длительное путешествие, посетив несколько стран.
Еще недавно Пугачева находилась в Юрмале. Пока наследники готовились к школе, она успевала гулять и навещать Лайму Вайкуле. А 27 августа артистка уже была в Москве. Она призналась, что давно приехала, но собиралась длительное время, чтобы отправится на шопинг. Примадонна встретилась с дизайнером Игорем Гуляевым.
Когда Алла Борисовна решила пройтись по улице, ее сразу догнали журналисты. В ответ на вопрос: «Как дела?», а она заверила, что все хорошо. Певица также открыто заявила, зачем вернулась в Россию. Как известно, ее многие критиковали за отъезд и даже опасались, что она эмигрировала.
«Планирую порядок наводить в моей голове и вашей», – сказала звезда, тыча пальцем.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Также певица пояснила, что 1 сентября Лиза и Гарри обязательно пойдут в школу, сообщают «Известия». Добавим, что обучение во 2 классе они завершали дистанционно, так как в феврале с родителями были в Израиле.
Несмотря на слухи, что именно там за границей Примадонна присмотрела для них школу, малыши продолжат обучаться в престижной гимназии, которая находится недалеко от деревни Грязь, где они живут.