Алла Пугачева после приезда в Москву принялась скупать вещи в бутиках

На кадрах, которые появились в распоряжении РЕН-ТВ, можно увидеть, как Примадонна занимается шопингом. У одного из друзей, а, возможно, охранника, в руках два больших пакета.

Напомним, что Алла Пугачева вернулась в столицу. В ближайшее время она, скорее всего, отправится в Первую московскую гимназию. Ее дети Гарри и Лиза начнутся обучение в третьем классе.

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Добавим, что концертный директор опроверг слухи, якобы Пугачева прилетела в Москву для концертов у олигархов. В ближайшее время выступлений у звезды не планируется.