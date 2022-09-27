Алла Пугачева поможет в организации похорон Бориса Моисеева

Алла Пугачева одной из первых публично отреагировала на смерть Бориса Моисеева. В микроблоге Примадонна оставила скорбное сообщение.

Известно, что Алла Пугачева и Борис Моисеев были очень дружны. Алла Борисовна поддерживала тяжело больного Бориса Моисеева.

Как стало известно, скорее всего Алла Пугачева поможет с организацией похорон покойного друга.

«Думаю, Пугачева в курсе… Наверное, поможет с похоронами…» — сказала журналистам концертный директор певицы Елена Чупракова.

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Напомним, 68-летний Борис Моисеев умер в этот вторник, 27 сентября, в своей квартире. Причиной смерти известного певца и танцовщика стал инсульт.

По материалам издания «СтарХит».