Алла Пугачева показала реальное состояние своих истонченных волос, отбросив парик

Шоумен Максим Галкин не перестает повторять, что в жены ему досталась певица неземной красоты. Свою вторую половинку юморист считает не только привлекательной особой, но и самой заботливой мамой. Вместе с Аллой Пугачевой шоумен воспитывает 8-летних двойняшек Гарри и Лизу. Кстати, на появлении детей в семье настояла именно Примадонна. Она не захотела лишать мужа шанса испытать радость отцовства.
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Почти четыре месяца Алла Пугачева прожила на роскошной вилле с бассейном в Кесарии. Этот дом звездной чете любезно предоставил старший брат шоумена Максима Галкина — Дмитрий. Затем певица с семьей отбыла в Юрмалу.
Алла Пугачева на вилле показала как на самом деле выглядят ее волосы без парика. Фото: личный архив
Если шоумену Максиму Галкину не раз доставалось от Примадонны за то, что он снимает ее с не самых удачных ракурсов, после чего певице пишут о том, что у нее «что-то с лицом», то снимками, которые делает ее дочка Елизавета, артистка восхищается и любуется.
На одном из таких фото Алла Пугачева показалась на вилле, щегольнув своими натуральными волосами, откинув парик. Поклонники заметили, что былая густая копна истончилась и потеряла свою пышность. Однако свою прическу артистка всегда может поправить с помощью накладных прядей. Алла Борисовна большая любительница париков.