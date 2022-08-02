Алла Пугачева показала реальное состояние своих истонченных волос, отбросив парик

Шоумен Максим Галкин не перестает повторять, что в жены ему досталась певица неземной красоты. Свою вторую половинку юморист считает не только привлекательной особой, но и самой заботливой мамой. Вместе с Аллой Пугачевой шоумен воспитывает 8-летних двойняшек Гарри и Лизу. Кстати, на появлении детей в семье настояла именно Примадонна. Она не захотела лишать мужа шанса испытать радость отцовства.

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Почти четыре месяца Алла Пугачева прожила на роскошной вилле с бассейном в Кесарии. Этот дом звездной чете любезно предоставил старший брат шоумена Максима Галкина — Дмитрий. Затем певица с семьей отбыла в Юрмалу.