Алла Пугачева неожиданно пришла в театр во всем черном

Алла Пугачева впервые с марта этого года вышла на светское мероприятие в Москве. Примадонна пришла на премьеру спектакля «Кабаре» в Театр Наций в сопровождении Кристины Орбакайте и Ивана Урганта. Артисты мило улыбались, шутили.

Алла Борисовна выбрала для мероприятия черный брючный костюм. А строгий образ певицы дополняли очки с темной оправой.

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