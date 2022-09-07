Алла Пугачева неожиданно пришла в театр во всем черном

Примадонна вышла в свет в российской столице.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева впервые с марта этого года вышла на светское мероприятие в Москве. Примадонна пришла на премьеру спектакля «Кабаре» в Театр Наций в сопровождении Кристины Орбакайте и Ивана Урганта. Артисты мило улыбались, шутили.

Алла Борисовна выбрала для мероприятия черный брючный костюм. А строгий образ певицы дополняли очки с темной оправой.

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«Все не зря!» — так по поводу присутствия известных гостей высказался в личном блоге театральный деятель Евгений Писарев, который и опубликовал снимок с Пугачевой.

Фото: соцсети

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