Алла Пугачева намекнула, кому ей хочется «набить морду»

Алла Пугачева на прошлой неделе вернулась в Москву вместе с детьми - Лизой и Гарри. Примадонна все эти полгода выслушивала нападки коллег по поводу ее отъезда в Израиль, но хранила молчание.

1 сентября Пугачева решила ответить журналисту Владимиру Соловьеву, который осудил людей, обрадовавшихся ее приезду. На школьной линейке Примадонна заявила репортеру, который спросил, чем она займется в ближайшее время в России.

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