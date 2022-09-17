Алла Пугачева может улететь из России с детьми уже 1 ноября

Алла Пугачева прилетела в Россию вместе с детьми. Лиза и Гарри с 1 сентября снова пошли в подмосковную школу. Признанный в России иноагентом Максим Галкин* при этом остался за границей. Юморист продолжает давать концерты, на которых высмеивает нашу страну.
В окружении Примадонны считают, что на день рождения детей 18 сентября комик вряд ли прилетит в деревню Грязь. По слухам, он боится.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
- «А на школьные каникулы дети с Аллой Борисовной поедут в Израиль или в Юрмалу на воссоединение с отцом семейства. Ходит информация об их большой поездке в США, когда там будет Галкин с туром - но и это всего лишь слухи пока…», - заявил один из коллег Пугачевой kp.ru.
Ближайшие школьные каникулы начнутся с 1 ноября. Так что ждем воссоединения.
*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.