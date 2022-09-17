Алла Пугачева может улететь из России с детьми уже 1 ноября

Алла Пугачева прилетела в Россию вместе с детьми. Лиза и Гарри с 1 сентября снова пошли в подмосковную школу. Признанный в России иноагентом Максим Галкин* при этом остался за границей. Юморист продолжает давать концерты, на которых высмеивает нашу страну.

В окружении Примадонны считают, что на день рождения детей 18 сентября комик вряд ли прилетит в деревню Грязь. По слухам, он боится.

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