«Алла от нас не отрекалась»: Сафронова обрадовало возвращение Пугачевой

Алла Пугачева, как и обещала, вернулась в Россию из Израиля, где провела последние полгода. Никас Сафронов обрадовался возвращению подруги.

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Художник подчеркнул, что Примадонна никогда не говорила о своей эмиграции, а также ни разу нелестно не высказывалась о родине.