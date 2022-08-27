«Алла от нас не отрекалась»: Сафронова обрадовало возвращение Пугачевой

Примадонна прилетела в Россию.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева, как и обещала, вернулась в Россию из Израиля, где провела последние полгода. Никас Сафронов обрадовался возвращению подруги. 

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Художник подчеркнул, что Примадонна никогда не говорила о своей эмиграции, а также ни разу нелестно не высказывалась о родине.

«Алла никогда от нас не отрекалась. Да, ее муж высказывался, делал неприятные для нас заявления, но к Алле Борисовне это никакого отношения не имеет», — отметил Сафронов.

По мнению Никаса, поклонникам не стоит сердиться на певицу, ведь она не сделала ничего плохого. 

«Она всегда была русской, пела на русском, она состоялась в России», — подытожил художник в беседе с KP.RU.

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