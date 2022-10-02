Алла не усидела в России до похорон? Фаворит Пугачевой показался на панихиде с Моисеевым в компании Милявской

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Алла Пугачева с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой спешно покинула Россию. Сообщается, что на частном джете они улетели в Израиль. И это за несколько дней до похорон Бориса Моисеева, которого Примадонна считала близким другом.

Кстати, фаворит и любимый дизайнер Аллы Борисовны - Игорь Гуляев - был замечен на гражданской панихиде по Борису Моисееву в компании Лолиты Милявской.

«Боря, люблю тебя! Ты мой брат, моя голубая вода. Мы не прощаемся! Сережа (Сергей Горох, - Прим. ред.), спасибо, что все это время был с Борей», - отметила на панихиде Лолита.

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Почему Алла Пугачева не дождалась похорон близкого друга, пока не известно. Ходят слухи, что певица приезжала в Россию на месяц только для того, чтобы забрать документы детей из гимназии и выставить замок в деревне Грязь на продажу.