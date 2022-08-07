Алла не будет ревновать? Максим Галкин публично обратился к Софии Ротару, сказав ей пять слов

Алла Пугачева и София Ротару подругами никогда не были. Это знают все поклонники певиц. Между вокалистками всегда было незримое и явное противостояние. Но в последнее время звезды зарыли топор войны.
Иначе вряд ли бы Максим Галкин, который старается не перечить Алле Пугачевой, отважился бы оставить комментарий под постом сына Софии Ротару.
Руслан Евдокименко поздравил свою маму Софию Ротару с юбилеем. 7 августа народной любимице исполнилось 75 лет.
Руслан Евдокимов тепло высказался о Софии Ротару, и под его постом тут же стали оставлять комментарии простые и именитые поклонники певицы. В числе тех, кто отметился под фото Ротару, был и Максим Галкин. Он был лаконичен и написал всего пять слов.
«С днем рождения, прекрасная София Михайловна», - поздравил Ротару Галкин.
София Ротару. Фото: соцсети
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Неизвестно, как отнесется к демаршу мужа Алла Пугачева. В последнее время между Галкиным и Пугачевой есть ряд разногласий. Например, певица обещает поклонникам, что вернется в Россию, а Максим Галкин дает понять, что он на родине появляться не намерен.