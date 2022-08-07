Алла не будет ревновать? Максим Галкин публично обратился к Софии Ротару, сказав ей пять слов

Алла Пугачева и София Ротару подругами никогда не были. Это знают все поклонники певиц. Между вокалистками всегда было незримое и явное противостояние. Но в последнее время звезды зарыли топор войны.

Иначе вряд ли бы Максим Галкин, который старается не перечить Алле Пугачевой, отважился бы оставить комментарий под постом сына Софии Ротару.

Руслан Евдокименко поздравил свою маму Софию Ротару с юбилеем. 7 августа народной любимице исполнилось 75 лет.