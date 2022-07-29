«Алла наряжает как взрослую»: Лиза Галкина в джинсах палаццо покуражилась с мамой в Юрмале

Алла Пугачева с младенчества балует двойняшек Гарри и Лизу, одевая их только в брендовые вещи. Обновки для Елизаветы через ее звездную маму передает модельер Игорь Гуляев, в бутике которого часто бывает Примадонна.
Вот и на отдыхе в Юрмале двойняшки позируют в модных луках. Эксперт сайта Teleprogramma.pro Виктория Шабанова прокомментировала стиль, к которому привыкли дети Примадонны.
Стилист похвалила певицу за то, что та выбирает для детей одежду, которая полностью подходит для их возраста. Хотя в образе Лизы есть одежда, которая позаимствована из взрослого гардероба, к примеру, джинсы палаццо.
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«На Гарри и Лизе стильные комплекты, уместные для их возраста. Они удобны и функциональны.
Деним - это уже классический тренд, который удобен не только для взрослых, но и для детей в силу уместности в абсолютно разнообразных ситуациях.
Тренд на брюки палаццо перешел из взрослого гардероба, но не менее органично они смотрятся в детском и подростковом. Кепка в цвет обуви удачно дополняет комплект», - отметила стилист, оценив наряд Лизы Галкиной.
Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой на прогулке в Юрмале. Фото: личный архив
«На Гарри актуальный спортивный костюм с шортами и принтом в черно-белых тонах. Кроссовки по цвету прекрасно дополняют лук. Подобный костюм так же функционален и удобен в гардеробе детей и подростков.
Кстати, взрослые тоже с удовольствием носят их. Как и любой другой костюм его элементы можно носить как вместе, так и по отдельности в зависимости от ситуации.
В целом Гарри и Лиза одеты актуально, уместно, а самое главное - удобно для них. Рекомендовала бы брать на заметку подобные образы для ваших детей», - добавила эксперт в сфере моды.
«Алла одевает как взрослую», «Миниатюрная копия Аллуси», «Детки такие модные», «Лиза как с подиума сошла», - пишут фолловеры.
Справка Teleprogramma.pro
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.