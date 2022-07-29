«Алла наряжает как взрослую»: Лиза Галкина в джинсах палаццо покуражилась с мамой в Юрмале

Алла Пугачева с младенчества балует двойняшек Гарри и Лизу, одевая их только в брендовые вещи. Обновки для Елизаветы через ее звездную маму передает модельер Игорь Гуляев, в бутике которого часто бывает Примадонна.

Вот и на отдыхе в Юрмале двойняшки позируют в модных луках. Эксперт сайта Teleprogramma.pro Виктория Шабанова прокомментировала стиль, к которому привыкли дети Примадонны.

Стилист похвалила певицу за то, что та выбирает для детей одежду, которая полностью подходит для их возраста. Хотя в образе Лизы есть одежда, которая позаимствована из взрослого гардероба, к примеру, джинсы палаццо.

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