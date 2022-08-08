«Алла могла бы копеечку принести»: Галкин едет веселить народ в Эстонию, оставив двойняшек на Пугачеву

Шоумен Максим Галкин в «сторис» личного микроблога поделился свежей афишей. Так, муж Примадонны собирается дать концерт на востоке Эстонии. Веселить народ юморист будет в городе Тарту. До этого шоумен уже дважды выступил в Юрмале. Его концерт при полном аншлаге прошел в «Дзинтари», в зале яблоку негде было упасть.
«Ну что дорогие друзья, уже сегодня вечером я окажусь в замечательном старинном эстонском городе Тарту. Вечером концерт! До встречи», - отметил Галкин.
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Похоже, что Аллу Пугачеву шоумен Максим Галкин с собой в Эстонию брать не собирается. Поклонники заметили, что певица могла бы одним концертом окупить все старания мужа юмориста, если бы вышла на сцену. Однако Примадонна развлекать пресыщенную публику не хочет.
«Алла могла бы копеечку принести», «Максу надо 10 концертов дать, а Аллусе и парочки хватит, чтобы ту же сумму покрыть», «Много ли Максюша заработает в Эстонии?», «Надо же детей кормить как-то!», «Алла на пенсии, у нее все есть», «Максимка один тянет лямку за всю семью», - пишут фолловеры.