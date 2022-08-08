«Алла могла бы копеечку принести»: Галкин едет веселить народ в Эстонию, оставив двойняшек на Пугачеву

Шоумен Максим Галкин в «сторис» личного микроблога поделился свежей афишей. Так, муж Примадонны собирается дать концерт на востоке Эстонии. Веселить народ юморист будет в городе Тарту. До этого шоумен уже дважды выступил в Юрмале. Его концерт при полном аншлаге прошел в «Дзинтари», в зале яблоку негде было упасть.

«Ну что дорогие друзья, уже сегодня вечером я окажусь в замечательном старинном эстонском городе Тарту. Вечером концерт! До встречи», - отметил Галкин.

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