«Алла — личность»: Садальский похвалил Пугачеву, приехавшую на похороны Горбачева

В субботу, 3 сентября, в Москве проводили в последний путь Михаила Горбачева. Первого президента СССР похоронили на Новодевичьем кладбище.
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Проститься с политиком пришло много людей, в числе которых оказалась Алла Пугачева. Станислав Садальский похвалил Примадонну за такой поступок.
«Я ее понимаю. Горбачев дал ей звание народной артистки СССР. Одно я понял в жизни: выдающиеся люди никогда не бывают неблагодарными. Алла — личность! Вы согласитесь?» — написал актер.
Многие пользователи поддержали мнение Садальского.
«Примадонна никогда не забывает добро»; «Конечно! Алла Борисовна лучшая»; «Она потрясающая женщина, все давно в этом убедились», — высказались они.