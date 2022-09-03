«Алла — личность»: Садальский похвалил Пугачеву, приехавшую на похороны Горбачева

В субботу, 3 сентября, в Москве проводили в последний путь Михаила Горбачева. Первого президента СССР похоронили на Новодевичьем кладбище.

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Проститься с политиком пришло много людей, в числе которых оказалась Алла Пугачева. Станислав Садальский похвалил Примадонну за такой поступок.