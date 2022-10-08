«Алла им помогала»: Азизу возмутило поведение звезд, затравивших Пугачеву

На днях Алла Пугачева снова покинула Россию. Певица с детьми улетела в Израиль. Многие коллеги по шоу-бизнесу раскритиковали поступок Примадонны, оставившей родину в сложное время.
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Азиза встала на защиту Пугачевой. Ее возмутило, что другие артисты, которых Алла Борисовна поддерживала в свое время, не последовали ее примеру.
«Меня больше всего удивляет, что артисты, которым Алла всегда помогала, молчат», — поразилась певица в беседе с Prozvezd.info.
Еще больше Азизу разозлите те, кто заявил, что Пугачева испортила им карьеру. По мнению звезды, таким музыкантам стоит винить только самих себя.
«Это меня больше всего выводит из себя! Вам ничего не мешало стоять крепко в рядах талантливых артистов, но вы там не стоите. В первую очередь, в силу своих пристрастий и измененного сознания», — подытожила Азиза.