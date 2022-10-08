«Алла им помогала»: Азизу возмутило поведение звезд, затравивших Пугачеву

На днях Алла Пугачева снова покинула Россию. Певица с детьми улетела в Израиль. Многие коллеги по шоу-бизнесу раскритиковали поступок Примадонны, оставившей родину в сложное время.

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Азиза встала на защиту Пугачевой. Ее возмутило, что другие артисты, которых Алла Борисовна поддерживала в свое время, не последовали ее примеру.