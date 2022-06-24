«Алла глазами Лизы»: танцующую Пугачеву в белых шортиках показали внутри особняка в Кесарии

Максим Галкин в настоящий момент увлечен гастролями по Израилю. Артист также собирается наведаться в ряд других стран, включая Австралию, Ирландию, Польшу, Латвию.
Ну а в перерыве между концертами он не забывает про свои социальные сети, делясь с поклонниками снимками семьи.
В своем телеграме комик разместил фото танцующей Аллы Пугачевой в белых шортиках, впервые показав ее внутри дома в Кесарии, где они разместились в настоящий момент. Суд по подписи, кадр сделала дочь юмориста и народной артистки.
«Алла глазами Лизы», — обозначил снимок Максим Галкин.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
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