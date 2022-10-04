«Алла его уговаривала не высказывать свое мнение»: почему Галкин* ослушался Пугачеву

Подруга Аллы Пугачевой — Любовь Аксенова — выступила с разоблачительной речью по поводу Максима Галкина*.

Любовь Аксенова уверена, что Алла Пугачева не в восторге от публичных заявлений мужа, которые разрушили комфортную и спокойную жизнь звездной семьи.

«Я уверена, что Алла его уговаривала не один раз не высказывать свое мнение публично и трындюлей ему выписывала словесных. Но он упрямый. А кроме того, люди творческие часто трусоваты. Что, вы никогда не трусили? А потом садишься и думаешь: ну чего я боюсь, надо действовать по-другому», — высказалась Любовь Аксенова.

По ее мнению, отказавшись приезжать в Россию, Максим Галкин* повел себя как трус. В отличие от Аллы Пугачевой, которая мужа всегда поддерживает.

«Алла не трусливая. А Максим показал себя трусишкой по сути своей. Когда мужчина на столько лет моложе, женщина воспринимает его уже и как сына, и как друга. Уже другие отношения! Родные люди, не продашь этого человека. Тем более двое детей, таким трудом заработанные!» — добавила Любовь Аксенова.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Алла Пугачева, вернувшись в Москву, как и обещала, в канун первого сентября, на днях вновь улетела из России. Сделала она это из-за Гарри и Лизы, которых начали дразнить в школе.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам News.ru.