«Алла Борисовна, это вы?»: Бритни Спирс в новом образе поразила россиян сходством с Пугачевой

Певица нарядилась в черное и распушила волосы.
Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: Global Look Press

Бритни Спирс нарядилась в черное платье, распушила свои длинные волосы и записала видеообращение с своей многомиллионной аудитории в соцсетях. Но русскоязычные подписчики сразу обратили внимание, что американская дива очень уж похожа в новом образе на Аллу Пугачеву.

«Алла Борисовна, это вы?» - написал даже кто-то из подписчиков.

 

Пугачева некоторое время в своем имидже использовала длинные белокурые локоны, носила темные очки, черные короткие наряды. 

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Только вот Примадонна российской эстрады не позволяла себе выходить в свет без белья. А американская поп-дива в последнее время только и делает, что провоцирует фанатов различными откровенными нарядами или топлес.

 

Бритни Спирс. Фото: соцсети

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