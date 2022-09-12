«Алла Борисовна, это вы?»: Бритни Спирс в новом образе поразила россиян сходством с Пугачевой

Бритни Спирс нарядилась в черное платье, распушила свои длинные волосы и записала видеообращение с своей многомиллионной аудитории в соцсетях. Но русскоязычные подписчики сразу обратили внимание, что американская дива очень уж похожа в новом образе на Аллу Пугачеву.

«Алла Борисовна, это вы?» - написал даже кто-то из подписчиков.