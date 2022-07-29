«Алла Борисовна этих денег не видит»: Пугачева перечисляет свою пенсию поклоннице

Многие российские знаменитости являются получателями неплохих пенсий. У Аллы Пугачевой размер выплаты по старости суммируется с доплатой за звание народной артистки, а также денежным поощрением за орден «За заслуги перед отечеством». Итого получается 50 тысяч рублей. Однако, Примадонна отказалась от этих ежемесячных выплат.

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«Алла Борисовна этих денег не видит, она перечисляет пенсию своей поклоннице-инвалиду», - рассказала директор Примадонны Елена Чупракова сайту "Комсомольская правда".

Добавим, что сейчас Алла Пугачева живет в Юрмале. Туда она перебралась из Израиля, в который сбежала с семьей весной. Поговаривают, что певица с мужем распродают имущество в России, чтобы эмигрировать в США.