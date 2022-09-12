«Алиса не общается с отцом»: Салтыкова рассказала об отношениях дочери с музыкантом

Певица Ирина Салтыкова в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее дочь Алиса не общается со своим отцом – музыкантом Виктором Салтыковым.
«Алиса не общается с отцом. Заблокировала в соцсетях года три или четыре назад. Она сказала: «Я просто не могу. Он меня доводит до слез». Она пыталась наладить отношения. Она хочет общения и любит его».
По словам Салтыковой, Виктор не давал ни копейки алиментов.
«Подарки ей никогда не дарил. Однажды позвонил мне и говорит: «Алисе 16 лет. Ты будешь что-то дарить?». Сказал, что готов. Я попросила тысячу долларов. Он дал. Я добавила еще три и купила ей колечко. Это было один раз», - заявила Салтыкова.
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Напомним, что Ирина и Виктор Салтыковы расстались много лет назад. Они не поддерживают отношений.