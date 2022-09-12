«Алиса не общается с отцом»: Салтыкова рассказала об отношениях дочери с музыкантом

По словам Салтыковой, Виктор не давал ни копейки алиментов.

«Подарки ей никогда не дарил. Однажды позвонил мне и говорит: «Алисе 16 лет. Ты будешь что-то дарить?». Сказал, что готов. Я попросила тысячу долларов. Он дал. Я добавила еще три и купила ей колечко. Это было один раз», - заявила Салтыкова.