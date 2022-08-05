Алину Загитову на хоккее носили на руках

Команда «Сочи» опубликовала любопытную фотографию.
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Хоккейный клуб «Сочи» опубликовал фотографию в соцсетях, как маскот команды леопард Лео носит олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову на руках.

Алина Загитова и леопард. Фото: соцсети

Отметим, что на снимке Алина Загитова буквально светится от счастья. Кто скрывался за маской леопарда Лео — неизвестно.

Напомним, что Алина Загитова не равнодушна к хоккею. Она болеет за команду «Ак Барс».

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Добавим, что у Алины Загитовой был недолгий роман с хоккеистом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Не так давно пара рассталась по неизвестным прессе причинам.

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