Алину Загитову на хоккее носили на руках

Отметим, что на снимке Алина Загитова буквально светится от счастья. Кто скрывался за маской леопарда Лео — неизвестно.

Напомним, что Алина Загитова не равнодушна к хоккею. Она болеет за команду «Ак Барс».

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Добавим, что у Алины Загитовой был недолгий роман с хоккеистом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Не так давно пара рассталась по неизвестным прессе причинам.