Алина Загитова выступит в показательном поединке по боксу

Алина Загитова выйдет на боксерский ринг и выступит в шоу-поединке. Имя соперницы олимпийской чемпионки по фигурному катанию пока не разглашается, но станет известно уже в ближайшее время.

Сама спортсменка опубликовала в социальных сетях снимок, на котором она стоит в боксерских перчатках и в шортах.

«Готовлюсь к чему-то новому», — подписала кадр Алина Загитова.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова выступила в соревнованиях по прыжкам в длину на Неделе легкой атлетики в Москве.

Источник: РИА Новости.

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