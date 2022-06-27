Алина Загитова в монокини сверкнула рельефными мышцами бедер, рассекая на доске для вейксерфинга

Алина Загитова увлеклась вейксерфингом. На личной страничке в микроблоге подопечная Этери Тутберидзе поделилась отчетными снимками со своего занятия, показав, как ловко она маневрирует своим подтянутым телом.

Похоже, новый вид спорта пришелся олимпийской чемпионке Игр в Пхенчхане по душе. Рассекая волны, мчась за катером, фигуристка чувствовала себя на доске для вейксерфинга так, словно она знает толк в этом виде спорта.

На фото видно, как играют мощные мышцы на бедрах юной чемпионки. Алина полностью сконцентрировалась на процессе укрощения волн.