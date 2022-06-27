Алина Загитова в монокини сверкнула рельефными мышцами бедер, рассекая на доске для вейксерфинга

Алина Загитова увлеклась вейксерфингом. На личной страничке в микроблоге подопечная Этери Тутберидзе поделилась отчетными снимками со своего занятия, показав, как ловко она маневрирует своим подтянутым телом.
Похоже, новый вид спорта пришелся олимпийской чемпионке Игр в Пхенчхане по душе. Рассекая волны, мчась за катером, фигуристка чувствовала себя на доске для вейксерфинга так, словно она знает толк в этом виде спорта.
На фото видно, как играют мощные мышцы на бедрах юной чемпионки. Алина полностью сконцентрировалась на процессе укрощения волн.
Алина Загитова в монокини щегольнула мощными мышцами бедер. Фото: личный архив
Загитова позировала в монокини, поверх которого она надела жилетку. Алине удавалось удерживать равновесие, балансируя на доске словно канатоходец. Поклонники пришли в восторг, увидев, как фигуристка держится на волнах, дрейфуя словно русалочка.
«Красавица!», «Какие мышцы бедер! Вот что значит фигуристка», «С такими ножками и в балет можно», «Фигурка загляденье, мечта!» — написали фолловеры.
Алина Загитова увлеклась вейксерфингом. Фото: личный архив
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