Алина Загитова успешно сдала очередную сессию в вузе

Как отметила Загитова, скучать дома она не стала. «Сейчас пришла в «Лужники» на московский День спорта. Занимайтесь спортом, друзья. Приходите сюда. Здесь много интересного. Здесь будет, чем заняться», - заявила Алина Загитова.