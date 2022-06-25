Алина Загитова успешно сдала очередную сессию в вузе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в «Телеграм» сообщила, что сдала последний экзамен в вузе в этой сессии.
«Я с утра сдала экзамен по праву. Сдала его на пять, между прочим. Это был последний мой экзамен. Сессию я закрыла».
Как отметила Загитова, скучать дома она не стала. «Сейчас пришла в «Лужники» на московский День спорта. Занимайтесь спортом, друзья. Приходите сюда. Здесь много интересного. Здесь будет, чем заняться», - заявила Алина Загитова.
Напомним, что Алина Загитова учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
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