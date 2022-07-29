Алина Загитова продала свои коньки

Российская фигуристка Алина Загитова выручила 150 тысяч рублей за свои коньки, продав их 28 июля на благотворительном аукционе в поддержку фонда «Созвездие добра». Кроме Загитовой, в мероприятии участвовали и другие звезды спорта.

Например, на продажу был выставлен жилет с автографом Александра Большунова – трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам. Его тоже купили за 150 тысяч. За 90 тысяч с молотка ушла куртка олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна. Шайбу с автографом знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка купили за 60 тысяч.

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Всего на аукционе удалось собрать более миллиона рублей, которые будут использованы на строительство спортплощадки в Казани для детей-сирот из поволжского детдома, сообщает телеканал «360».