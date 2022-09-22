Алименты всего 15 тысяч: сколько денег Борисова тратит на дочь

Дана Борисова старается дать единственной дочке Полине все самое лучшее. 15-летняя звездная наследница посещает платную спортивную секцию и занимается с репетиторами.
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Правда, денег на все телеведущей едва хватает, а бывший муж Максим Аксенов не торопится ей помогать. Бизнесмен переводит на содержание дочки всего 15 тысяч в месяц.
На последнем судебном заседании по делу о повышении алиментов Дана рассказала, сколько тратит на наследницу. Однако Аксенов отказался увеличивать сумму выплат.
«За этот месяц я потратила на Полину 85 тысяч рублей, все чеки предъявила. Это репетиторы (русский и английский), крайне нужны репетиторы по ОГЭ, на них у меня, честно говоря, средств нет. По 15 тысяч репетиторы, 12 тысяч секция спортивная, 15 тысяч лечение у стоматолога. Про одежку мы особо даже не писали, написали объективно, что у Полины нет куртки», — рассказала Борисова порталу Teleprogramma.pro.