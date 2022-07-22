Алибасов, встав с инвалидного кресла, стал торговать пряниками

Буквально несколько месяцев назад известный продюсер Бари Алибасов передвигался на инвалидном кресле, а сейчас уже ходит самостоятельно и открыл новый бизнес.

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Экс-муж Лидии Федосеевой-Шукшиной основал сайт, на котором продают различные сувениры.

«Пряники тоже будут, у меня там они уже пошли хорошо! Разного вида имбирные пряники, например, есть в форме гитары. Вова Политов мне башкирский, по-моему, мед привез целый бочонок!» — рассказал Бари Каримович.

В бизнесе Алибасову помогают две девушки-менеджеры. Прянички они изготавливают по идеям самого продюсера (формы), а рецепт они взяли в одном из монастырей.

Алибасов похвастался, что уже бегает по утрам со своей собакой Кузькой и даже похудел на 2 кг.

Источник: Telegram-канал «Звездач».