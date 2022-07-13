Алибасов оценил перспективы оставить все свое наследство собаке Кузе

По словам продюсера, его пес может только обоссать ковер, где не надо.
Бари Алибасов

Бари Алибасов. Фото: Global Look Press

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов в беседе с Teleprogramma.pro оценил перспективы оставить все свое наследство собаке Кузе.

«Для того, чтобы наследство переписать – наследник должен оформить документы и расписаться. Кузька может расписаться? Он может обоссать ковер только, где не надо. Это у него получается».

Как заметил Бари Алибасов, на тот свет он пока не собирается. «Самочувствие у меня хорошее. Это раньше мог за бутылку водки прыгнуть с третьего этажа. Сейчас прыгаю только по дому с корсетом», - заметил Бари Алибасов.

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Ранее в СМИ прошли новости, что Бари Алибасов может переписать все наследство на свою любимую собачку. Это связано с тем, что продюсер никому не доверяет.

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