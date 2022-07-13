Алибасов оценил перспективы оставить все свое наследство собаке Кузе

Как заметил Бари Алибасов, на тот свет он пока не собирается. «Самочувствие у меня хорошее. Это раньше мог за бутылку водки прыгнуть с третьего этажа. Сейчас прыгаю только по дому с корсетом», - заметил Бари Алибасов.

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Ранее в СМИ прошли новости, что Бари Алибасов может переписать все наследство на свою любимую собачку. Это связано с тем, что продюсер никому не доверяет.

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