Алибасов назвал Шатунова и Цоя двумя своими самыми большими ошибками

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов заявил, что в свое время не смог разглядеть таланты у музыкантов Юрия Шатунова и Виктора Цоя.

Как отметил Алибасов, он не стал раскручивать Шатунова, потому что посчитал его «уличным парнем из подворотни». Он не мог и подумать, что детское плаксивое исполнение песни «Белые розы» станет суперпопулярным.

Не разглядел Алибасов и талант у Виктора Цоя. При этом он заметил, что в свое время долго беседовал с музыкантом, сообщает «Собеседник».

«Такой явно корейский исполнитель, как мне тогда казалось, будет мало интересен российскому зрителю. Вот это две большие ошибки в моей жизни — Цой и Шатунов», — заметил продюсер.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни несколько недель назад. Виктор Цой умер после ДТП в 1990 году.

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