Алибасов-младший после обвинений в распространении видео 18+ выступил с заявлением

Одна из подопечных Бари Алибасова-младшего обвинила его в распространении эротических видео. Девушка проработала несколько дней в вебкам-студии бизнесмена, после чего решила разоблачить сомнительную контору.

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Алибасов-младший прокомментировал обвинения в свой адрес. Звездный наследник заверил, что девушка ошибочно приняла его задумку за незаконный стартап. Бари утверждает, что у него легальный бизнес без обнаженки.

«Даже мое страшное желание наживы и переплюнуть папу в его "золотые" финансовые годы не позволит мне обнажать своих актеров. Оголившийся артист больше не зарабатывает деньги за общение, а тот, кто ему заплатил за это, во второй раз уже не приходит», — высказался Алибасов-младший.

Ранее Алибасов-младший рассказывал, что за общение в его студии девушкам платят по 100 тысяч рублей в месяц, но это не окончательный ценник.

Источник: Дни.ру