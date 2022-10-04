Алферова «увидела гадость» про себя и Волю и заявила: «Я его не знаю!»

Вряд ли 71-летняя актриса Ирина Алферова могла подозревать, что ее имя неожиданно будет связано с комиком Павлом Волей.

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В Сети сейчас активно тиражируется видео, в котором голос за кадром утверждает, что Павел Воля во время эфира «Камеди Клаб» оскорбил Ирину Алферову, пройдясь по количеству ее романов. Артистка в этот момент, по заверению автора видео, сидела в зале. Услышав про себя неуважительные слова, она якобы вышла на сцену и влепила мужу Ляйсан Утяшевой затрещину.

Оказалось, что все это — не более, чем сочинение автора видео.

«Увидела в Интернете гадость про себя и была просто ошарашена. Какой-то человек по фамилии Воля — я его не знаю, он где-то мелькает в передаче «Камеди Клаб», я никогда не смотрю эти передачи, не понимаю этот жанр, не понимаю, над чем люди смеются... Так вот, пишут, что этот человек пострадал от меня», — возмутилась Алферова и категорически опровергла данный факт.

Источник: «Мир новостей».